Muore calciatore colpa di un malore improvviso. Notizia tremenda all’ombra del Vesuvio. La ricostruzione dei fatti.

Choc a Napoli e Pescara: Antonio Capuozzo, giocatore di calcio a 5, è morto dopo aver accusato un malore in strada. La tragedia si è consumata a Montesilvano, in Abruzzo, non lontano dall’abitazione dove l’atleta viveva.

Muore calciatore a Pescara: la tragedia

Il corpo è stato ritrovato solo stamattina alle 04.00 da un passante, ma i soccorsi non hanno potuto fare altro che confermarne in decesso. Non c’erano segni di violenza o di colluttazione sul corpo. Il Pm chiamato in causa non ha disposto l’autopsia del corpo ma solo alcuni esami.

Andrea Montemurro, presidente della Divisione Calcio a 5, ha commentato così la tragica notizia: ““È una notizia che ci rattrista e addolora profondamente. Antonio in carriera aveva vinto tanti titoli e si era anche conquistato alcune convocazioni in nazionale, dimostrando che con lavoro e impegno si possono raggiungere grandi traguardi. Ci stringiamo intorno a sua moglie e ai suoi figli, porgendo a tutto la sua famiglia le nostre più sentite condoglianze e l’ideale abbraccio di tutto il mondo del futsal italiano”.

Dopo una scalata dalla Serie C alla A con il Loreto Aprutino, il difensore trova il punto più alto della sua carriera col Pescara dove vincerà uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe. Aveva soltanto 40 anni.