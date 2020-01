Verona-Genoa parte in ritardo: sconcertante situazione allo stadio Bentegodi per il posticipo della 18a giornata di Serie A. Ecco cosa è successo.

Verona-Genoa parte con 15 minuti di ritardo allo stadio Bentegodi. Fischio d’inizio alle 18.15 e non alle 18.00 come da calendario. E non è né pioggia e né neve a rallentare la gara, ma un caso senza precedenti in Serie A.

Hellas Verona-Genoa inizierà con 15 minuti di ritardo. Le righe delle aree di rigore erano storte @SkySport pic.twitter.com/W5PqklE527 — Alessandro Alciato (@AAlciato) January 12, 2020

Verona-Genoa parte in ritardo: colpa delle strisce in campo

Ossia le linee non perfettamente tracciate. Ebbene sì: righe storte in campo, individuate immediatamente dal direttore di gara all’arrivo. A essere inesatte, in particolare, erano soprattutto le rette a ridosso delle due aree di rigore, il che avrebbero potuto compromettere il regolare svolgimento dal match. Così è giunta l’inevitabile decisione del direttore di gara, il che ha portato appunto allo slittamento.

In ogni caso il posticipo della 19a giornata non è a rischio. La squadra di Ivan Juric, con una vittoria, farebbe un importante salto al centro classifica superando il Napoli e agganciando il Milan a quota 25. Ma il Grifone, attualmente terzultimo, cerca disperatamente una vittoria per poter uscire dalla zona retrocessione. Con un successo in trasferta, infatti, i liguri sorpasserebbero il Lecce impegnato domani a Parma.