Lady Gaga spiazza tutti: arriva un incredibile annuncio da parte della cantautrice, attrice e attivista statunitense di 33 anni.

Torna sotto i riflettori, questa volta per alcune dichiarazioni shock. Ecco infatti quanto ammesso da Lady Gaga a Oprah Winfrey nel corso di un’intervista nel nuovo show ‘Oprah’s 2020 Vision: Your Life In Focus’: “All’età di 19 anni, sono stata violentata ripetutamente e da quel momento ho sviluppato una sindrome da stress post-traumatico“. Parole importantissime e inquietanti quelle pronunciate dalla 33enne originaria di New York, che si lascia andare ad una clamorosa confessione.

Lady Gaga spiazza tutti: il suo annuncio shock

Continua, poi, il racconto di Lady Gaga: “In quel periodo non ho ricevuto alcun aiuto. Non c’era nessuno, nessun terapista, nessun psichiatra, nessun medico. Improvvisamente sono diventata una star, ma spesso provo questo dolore incredibilmente intenso in tutto il corpo che somiglia proprio a quello provato dopo essere stata stuprata“. Recentemente, la stessa Lady Gaga aveva smentito ufficialmente la relazione con Bradley Cooper, parlando di una semplice messa in scena. Lady Gaga, dunque, mai banale nelle sue esternazioni…

