Gwyneth Paltrow da qualche anno alterna la sua carriera da attrice a quella di imprenditrice nel mondo della salute e della bellezza. L’ultimo prodotto però è imbarazzante.

Gwyneth Paltrow nella sua seconda vita, dopo quella di attrice, è diventata un’apprezzata ma anche discussa imprenditrice. Ha messo in piedi un’attivoità per promuovere prodotti di bellezza e di salute alternativi e ogni volta riesce a stupire. Ma l’ultima idea lanciata dal suo sito di e-commerce è veramente rivoluzionaria.

Una candela profumata che racchuiude in sé un mix di bergamotto agrumato, geranio e cedro. Con loro anche sentori di rosa damascena e ambra. Fin quei nulla di strano, è una candela che deve dare un odore di freschezza all’ambiente. Quello che suona strano è il nome scelto per commercializzarla. Si chiama infatti “This smells like my vagina” e la traduzione letterale è facile per quanto suoni bizzarra.

Il nome, come ha raccontato la stessa stella di Hollywood, è nato quasi per caso. Stava chiacchierando con il profumiere Douglas Little su una nuova fragranza, ha sentito questo profumo e ha esclamato “Queste essenze somigliano all’odore di una vagina”. Non ci sono prove concrete che la Paltrow abbia ragione sulla natura di questo profumo, ma l’idea è piaciuta e in poco tempo è diventata anche un progetto concreto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lady Gaga spiazza tutti: “Sono stata violentata ripetutamente a 19 anni”

Non è una fake news, ma soprattutto dal momento del lancio su Goop, il sito di e-commerce ufficiale, è diventato un successo clamoroso. In poiche ore i primi esemplari della candela sono andati letteralmente a ruba, già esauriti in preordine. E questo nonostante la nuova candela costi 75 dollari (circa 70 euro), quindi nemmeno a buon mercato.

Sul sito il prodotto viene descritto come “divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato”. Un’idea di marketing che ha colto nel segno, perché alla fine lo scopo primario è quello di vendere. In fondo non è nemmeno la prima volta che Gwyneth promuove idee originali al limite della decenza. L’anno scorso promosse gli integratori ‘Madame Ovary’, chiaro richiamo alla Madame Bovary di Flaubert (erano per combattere i sintomi della menopausa). E poi aveva promossso delle uova vaginali ‘anti-depressive’ ma era anche stata multata per pubblicità ingannevole.

Le reazioni alla sua nuova idea sono state molteplici. C’è chi ci ha scherzato sopra come il comico inglese Ricky Gervais: “Candela in vendita, leggermente usata” ha twittato. Ma sono molti che la criticano per non avere ormai nessun limite al pyudore pur di vendere e far parlare di sè.