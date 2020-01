Ecco una semplice guida su come esportare tutti i contatti presenti in Gmail

La sezione dei ‘Contatti’ di Google permette di accedere alla propria rubrica trovando un elenco condiviso non solo tra le varie app ma anche sui dispositivi mobili. Grazie alla sincronizzazione automatica, infatti, se si dovesse cambiare cellulare si troverebbe la lista di contatti già aggiornata. Per farlo basterà configurare il proprio account Google Gmail ed attivare ‘sincronizzazione automatica’.

Gmail aggiunge in automatico gli indirizzi email dei soggetti con i quali si scambia anche un solo messaggio. Questo perché, accedendo nelle Impostazioni alla voce ‘Generali’, l’opzione “Quando invio un messaggio a un nuovo destinatario, aggiungilo ad Altri contatti per impostare il completamento automatico in futuro” la trovate selezionata. Questo può portare alcuni ad avere un’infinità di indirizzi email senza l’annesso numero telefonico ed altre info. Per evitare ciò bisogna togliere la spunta all’opzione sopra citata. Se poi si vogliono esportare i contatti Gmail usando quelli Google basta spostarsi in quest’ultima pagine e cliccare ‘Esporta’ in alto a sinistra. Qualora si fosse scelta l’opzione ‘Aggiungo io stesso’ riguardo i contatti e li si volesse esportare, c’è qualche passaggio in più da fare che vi spiegheremo.

Gmail, come esportare i contatti

Vi spiegheremo in pochi punti come esportare i propri contatti Gmail su un foglio elettronico:

1) Creare un nuovo foglio dalla pagina ‘Fogli Google’ con lo stesso account utente dal quale si desiderano estrarre i contatti Gmail.

2) Cliccare sul menu Strumenti, Editor di script e incollare quanto contenuto nel file di testo a questo indirizzo.

3) La riga var search = “in:all”; permette di richiedere allo script l’estrazione tutti gli indirizzi email dei mittenti di tutti i messaggi di posta elettronica memorizzati in Gmail. Si può sostituire in:all con uno dei filtri di Gmail per limitare la selezione. Per esempio, alla sola casella di posta inviata oppure alle email etichettate in un certo modo (filtro label:).

4) Cliccando sul piccolo pulsante Esegui (compare il nome della funzione Estrai_indirizzi_email), Google mostrerà una richiesta di autorizzazione.

Per proseguire andrà cliccato Rivedi autorizzazioni, confermare il proprio account utente Google e, alla comparsa della schermata seguente, cliccare su Avanzate.

5) Nonostante vi esca ‘Quest’app non è stata verificat’, lo script è sicuro. Per continuare si dovrà fare clic sul link in basso Apri (non sicura) e infine su Consenti.

6) Ora il foglio di Google inizierà ad aggiornarsi con il quantitativo di dati richiesto. La procedura potrebbe richiedere però molto tempo per terminare.

