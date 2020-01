Giovanni Custodero è deceduto oggi. Malato di sarcoma, la sua lotta contro il tumore, vissuta anche sui social, è stata un esempio commovente di attaccamento alla vita

Un sarcoma osseo se l’è portato via a soli 27 anni. Il suo esempio e la sua lotta contro una malattia inguaribile rimarranno per sempre nei cuori e nelle menti di chi ne ha seguito le “gesta” dal 2017, anno in cui gli fu diagnosticato il timore.

Giovanni Custodero ci ha lasciato stamane. Il calciatore pugliese della squadra di calcio a 5 del Fasano, con un post su Facebook, pubblicato il giorno dell’Epifania aveva annunciato la scelta di ricorrere alla sedazione profonda per lenire un dolore fisico divenuto non più sopportabile per il progredire inesorabile della malattia.

“Da domani sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere“, ci aveva salutato così Giovanni, la cui bacheca Facebook è invasa dai messaggi di cordoglio e di saluto dei tanti followers che lo hanno sostenuto a distanza.

La lotta contro il tumore

Giovanni stava combattendo contro il tumore dal 2017. Una lotta vissuta sempre con il sorriso e la speranza di poter guarire oltreché con l’obiettivo di incoraggiare le altre persone che stanno vivendo un’esperienza simile contro una malattia grave e difficile da debellare.

Il sarcoma gli aveva causato anche l’amputazione di una gamba. Un handicap terribile che, tuttavia, non ha impedito a Giovanni di continuare a diffondere la sua positività, facendosi promotore di molte iniziative di beneficenza con la condivisione “social” del suo percorso di cure.

“Spero di essere stato d’aiuto a molte persone. Per questo voglio per l’ultima volta ringraziarvi per ciò che siete stati, siete e sarete sempre: la mia forza”. Queste le ultime parole scritte su Facebook da Giovanni, il commiato commovente di chi non si è mai voluto arrendere.

