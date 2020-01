Genova, due giovani morti carbonizzati dopo incidente stradale: ci sarebbe anche una terza persona ferita non in gravi condizioni.

Incidente mortale nella notte, sulle strade di Genova. Nel capoluogo ligure – secondo quanto riferito in queste ore dal sito dell”Ansa’ – un’auto si sarebbe letteralmente ribaltata nei pressi di corso Europa e 2 ragazzi sarebbero morti carbonizzati in seguito all’incendio. Ci sarebbe anche una terza persona ferita, che è stata trasportata immediatamente all’ospedale di San Martino e che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente sarebbe avvenuto in piena notte, più o meno alle ore 3,00.

LEGGI ANCHE >>> Cosenza, scatta la rissa: ma per i carabinieri è un’amara sorpresa

Genova, incidente stradale: 2 giovani morti carbonizzati

Secondo le primissime ricostruzioni, la Giulia Alfa Romeo su cui viaggiavano i 3 ragazzi si sarebbe ribaltata per eccesso di velocità e le fiamme dell’incendio non avrebbero lasciato scampo ai due giovani. Il terzo, invece, si sarebbe salvato solo grazie al tempestivo intervento di alcuni passanti che si sono accorti dello schianto estraendo il ragazzo dall’auto in fiamme. Adesso, sarebbero al lavoro i vigili del fuoco e le forze dell’ordine di Genova per provare a fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Migranti, nuovi morti in naufragio nel Mediterraneo