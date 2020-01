Violenta eruzione del vulcano Taal nelle Filippine, le condizioni della popolazione destano preoccupazione

Il vulcano Taal, nelle Filippine, ha emesso una gigantesco nube di cenere, costringendo gli abitanti del villaggio a fuggire dalle loro case e alla sospensione dei voli in aereoporto. L’esplosione del vulcano Taal ha portato cenere, vapore e rocce che si sono innalzati per oltre mezzo miglio nel cielo, soltanto dopo rumori rimbombanti e forti tremori. Circa 8.000 abitanti del villaggio, dove giace il vulcano, sono stati evacuati dalle autorità.

Il timore è che la rigenerazione del vulcano, iniziata l’anno scorso, possa portare a un’eruzione più pericolosa nel giro di poche settimane. L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha alzato il livello di allarme a tre su cinque possibili.

Filippine, il vulcano Taal

Il vulcano Taal si trova sulla costa occidentale della grande isola di Luzon nella parte settentrionale dell’arcipelago delle Filippine. Non è troppo distante dalla capitale del Paese, Manila, sono soltanto 50 i km che separano il cratere di un diametro da 25km alla popolata capitale.

L’ultima eruzione registrata, del vulcano attivo, risale al 1977: una nuova eruttazione è stata registrata oggi, circa 43 anni dopo. Dal 2006 il Monte Taal che ospita questo enorme cratere è stato proposta, dal Department of Environment and Natural Resources (DENR), come Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.