Pericolosa disavventura per Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, accoltellato mentre faceva il suo lavoro

Non c’è pace per Vittorio Brumotti, lo spericolato reporter di Striscia la Notizia famoso per portare avanti le sue inchieste a bordo della sua inseparabile bicicletta. Brumotti è molto invadente ed aggressivo nei suoi servizi e questo più di una volta gli ha creato dei problemi, fra inseguimenti e minacce ripetute. Ma stavolta gli è andata decisamente molto peggio. Il popolare biker e il suo cameraman erano a Monza per documentare la situazione relativa allo spaccio di droga nella zona. Di solito rischia molto e scappa via, ma stavolta è stato addirittura accoltellato.

Come riportato dal ‘Giornale di Lecco’, Brumotti si trovava all’altezza dei giardinetti di via Azzone Visconti, dove è noto ci sia un’importante piazza di spaccio in barba al costante controllo della Polizia. Il fatto è avvenuto alle 14, mentre lui e il suo assistente giravano un delicato filmato. Alcune persone, armate di coltello, hanno aggredito i due che per fortuna se la sono cavata soltanto con un grande spavento.

Le condizioni di Vittorio Brumotti accoltellato e i precedenti

Non è la prima volta che Vittorio Brumotti rischia la vita mentre cerca di portare a casa un servizio di Striscia la Notizia, ma stavolta ha rischiato veramente grosso. Per fortuna sia lui che il suo cameraman indossavano un giubbotto antiproiettile. E meno male, perché questa trovata gli ha letteralmente salvato la vita. Il colpo di coltello è arrivato soltanto a distruggere il giubbotto, ma non è arrivato al petto. Purtroppo è andata peggio al suo cameraman, colpito da una coltellata a una gamba, ma anche per lui dovrebbe essere tutto ok. Soccorsi entrambi da Croce Rossa e Polizia di Stato, sono stati medicati ma sfortunatamente i malviventi erano già scappati.

Qualche mese fa, a settembre, Brumotti fu aggredito a Pescara nel famoso “Ferro di Cavallo”, il quartiere Rancitelli, nota piazza di spaccio abruzzese. Poi a Vicenza, a Campo Marzio, nel 2017 a Bologna e qualche anno prima ancora all’altezza di Bardinetto.