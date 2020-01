Bergamo, cadono calcinacci dalla galleria. Colpita un’auto ma fortunatamente non ci sono feriti. Ma c’è chi grida giustamente allo scandalo: “Sfiorata un’altra tragedia, si gioca sulla vita delle persone”.

L’Italia cade a pezzi tra ponti e gallerie, giorno dopo giorno. Così dopo quanto sull’autostrada A6 sull’asse Torino-Savoia un paio di giorni fa, si registra un caso simile nel tratto intermediario tra Bergamo e Brescia.

L’incidente è avvenuto precisamente nella prima galleria che da Valle di Scalve porta alla Valle Camonica, con un’improvvisa pioggia di calcestruzzo mentre le auto erano di passaggio. Due auto sono riusciti a schivare i calcinacci cadenti dall’alto, mentre una terza è stata seriamente colpita ma fortunatamente non ci sono vittime o feriti.

Pietro Orrù, sindaco di di Vilminore e Presidente della Comunità montana, ha postato il seguente messaggio via Facebook: “Nonostante la galleria in questione non goda certamente di ottima salute dal punto di vista manutentivo, attualmente la situazione dovrebbe essere sotto controllo in quanto il problema odierno è stato immediatamente preso in carico da parte dei funzionari della Provincia di Bergamo con i quali abbiamo concordato quali verifiche effettuare a partire già da lunedì, al fine di definire congiuntamente gli interventi più opportuni da attuare”.

Puntuali commenti dal fronte politico. “Si è sfiorata l’ennesima tragedia. Urgono investimenti urgenti così come un piano straordinario per la messa in sicurezza delle infrastrutture. Bocciare emendamenti come quello che abbiamo proposto significa giocare sulla vita delle persone”, ha gridato invece Stefano Benigni, deputato bergamasco di ‘Cambiamo’.