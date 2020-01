Australia, padrone si attarda nel negozio e il cane suona il clacson: ecco l’esilarante video che sta facendo il giro del mondo.

Incredibile quanto accaduto a Melbourne, in Australia. Un uomo entra in un negozio per sbrigare alcune commissioni e si attarda all’interno dell’esercizio commerciale e – secondo quanto riportato da ‘Il Fatto Quotidiano – il suo cane a quel punto decide di richiamare l’attenzione dell’uomo, suonando il clacson insistentemente. Una storia davvero surreale, che sta facendo in queste ore il giro del mondo.

Padrone si attarda nel negozio e il cane suona il clacson: il Video

Nel video pubblicato su Instagram da un ciclista di passaggio (Steele von Hoff) si vede il cane chiuso in macchina e suonare con insistenza l’attenzione del padrone, che si era attardato all’interno del negozio. Soltanto alla vista del suo padrone, il simpatico cane si tranquillizza ed esce dall’auto. Ecco il VIDEO pubblicato in queste ore anche sui canali Youtube:

