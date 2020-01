Terribile epilogo di un’arrampicata sulle Alpi Apuane: tragico il destino di una giovane coppia

L’arrampicata è una passione non troppo fuori dal comune, ma certe volte costa caro. E’ il triste destino di una giovane coppia che praticava questo sport. Massa Carrara, Alpi Apuane, una ragazza ed un ragazzo cominciano la loro classica giornata da appassionati di questo sport, ma qualcosa va storto. La coppia cade dalla parete e muoiono entrambi sul colpo. A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi dell’elisoccorso mandato dal 118 per recuperare le due vittime: al momento dell’arrivo, i ragazzi erano già senza vita.

Arrampicata sport pericoloso, ma le Alpi tradiscono un po’ troppo

L’arrampicata sarà pure uno sport pericoloso, per alcuni adrenalinico, ma quest’inverno le Alpi hanno fatto moltissime vittime. Indimenticabile il bollettino di una domenica: tre morti per valanghe. Quella che sarebbe dovuta essere una spensierata giornata tra le nevi, si è invece trasformata in una tragedia.

Le vittime sono state Marlena Vorhauser, guida turistica di 62 anni residente a Bolzano, che stava effettuando un’escursione insieme ad un’amica; Roberto Ferraris, altra guida turistica. L’incidente è avvenuto nella Valtournenche, in Valle d’Aosta, a circa 2.300 metri di quota; per ultimo uno snowborder che era con tre amici quando una slavina è piombata all’improvviso travolgendo tutti.