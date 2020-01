Ecco le anticipazioni tv delle prime serate di domenica 12 gennaio: presenti il palinsesto Rai, Mediaset ed altri canali secondari

Rai Uno: (21:25) Il mondo sulle spalle – 320 persone restano improvvisamente senza lavoro e si arrendono alla situazione, tranne uno. Un uomo coraggioso, messo a dura prova dalla vita, che rischia tutto e rileva la fabbrica nonostante il mancato sostegno delle banche. Questo creerà problemi anche con sua moglie.

Rai Due: (21:05) Che tempo che fa – Nel salotto di Fabio Fazio stasera si susseguiranno due ospiti speciale molto diversi fra di loro. Il primo sarà Piero Angela, padre di Super Quark, che poi lascerà il posto alla conduttrice Ilary Blasi.

Rai Tre: (21:20) Detroit – Nel 1967, durante le guerre da parte degli afroamericani per i diritti civili, nel ghetto nero di Detroit avviene una rivolta scatenata da una retata della polizia in un bar. Il governatore del Michigan invia la Guardia Nazionale a sedare la rivolta. L’episodio, che rimane come una macchia nella coscienza dell’America, fu il sequestro di un gruppetto di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all’interno del Motel Algiers.

Rete 4: (21:27) Il ragazzo della porta accanto – Recentemente separata dal marito e con un figlio adolescente vittima di bullismo, l’insegnante Claire Peterson sta tentando di dare un nuovo senso alla sua esistenza.

Canale 5: (21:23) Sole a catinelle – Checco, un padre di famiglia che vende aspirapolveri, promette al figlio una vacanza che si rivelerà molto particolare. I due si ritroveranno a casa di Zoe, una ragazza ricca e madre di un bambino autistico. Entreranno così in un mondo esclusivo.

Italia 1: (21:20) L’uomo d’acciaio – Film ispirato alle vicende di Clark Kent

Anticipazioni Tv 12 gennaio, le prime serate sulle reti secondarie

Rai 4: 21:11 – Inconceivable.

Rai Movie: 21:10 – Truman – Un vero amico è per sempre.

Rai Storia: 21:10 – Quel maledetto ponte sull’Elba.

Iris: 21:00 – Nemico pubblico.

La7: 21:15 – Non è l’arena.

Nove: 21:48 – Deal With It – Stai al gioco.

Tv8: 21:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia.

Paramount Channel: 21:10 – Il Mondo Dei Replicanti.

Cielo: 21:20 – S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine.

