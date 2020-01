Anna Falchi, show su Instagram: indossa solo la sciarpa della Lazio per festeggiare la vittoria di ieri

La fede calcistica di Anna Falchi è rinomata ormai da tempo. Già nel 2000, quando la sua carriera come modella e attrice era in grandissima ascesa, partecipò ai festeggiamenti per il secondo scudetto della Lazio, addirittura con un piccolo spogliarello allo Stadio Olimpico, mandando in visibilio le migliaia di tifosi biancocelesti. Ora dopo anni di risultati non straordinari, la squadra di Claudio Lotito è tornata nelle parti alte della classifica, pronta a giocarsi qualcosa di importate. La vittoria di ieri contro il Napoli, arrivata ancora una volta con un gol nel finale di Immobile, ha mandato in estasi i supporter dell’aquila e fra loro anche la bellissima Anna. La madrina laziale, sta vivendo con grande trasporto le vicende calcistiche, accompagnando su Instagram le varie vittorie (10 consecutive con quella di ieri) con siparietti sempre piccanti. Ultimamente aveva “preso di mira” Felipe Caicedo, il “panterone”, com’è stato ribattezzato, autore di reti decisive tutte allo scadere ed entrato nelle simpatie della Falchi, che ha voluto condividere una foto in sua compagnia durante un evento celebrativo della squadra.

Anna Falchi, show su Instagram: indossa solo la sciarpa della Lazio

La gioia incontenibile per le vittorie della sua Lazio, hanno portato anche ieri sera Anna Falchi a postare qualcosa di piccante su Instagram. Il post dopo l’1-0 sul Napoli, la vedeva coperta solo con la sciarpa biancoceleste seduta sul letto. Gli oltre trecentomila followers sono andati in visibilio, iniziando a tempestarla di messaggi simpatici e curiosi.

Da chi si augurava uno scudetto della Lazio per vederla di nuovo protagonista all’Olimpico, a chi addirittura prometteva di cambiare squadra per “vedere qualcosa di più“. A quanto pare Anna non vuole fermarsi qui e se la squadra continuerà a regalare soddisfazioni ne vedremo ancora delle belle. Per la gioia di tutti i fan.

