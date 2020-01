PSG Mbappé decide di fare una follia in campo e tutti restano a bocca aperta. L’attaccante francese si è esibito in un gesto tecnico che in pochissimi sanno fare.

Il PSG ha in Mbappé una delle stelle più luminose del proprio firmamento, forse la più brillante. Il giovanissimo attaccante centrale o laterale sta facendo benissimo da diverse stagione ed è ormai sull’Olimpo del calcio giocato. In moltissimi sono ormai sicuri che quando Messi e Cristiano Ronaldo appenderanno gli scarpini al chiodo, partirà il suo regno.

Per lui fioccheranno i Palloni d’Oro, sostengono in molti, che diventerà un premio personale spesso ritirato in quel di Francia. Prima della sua dittatura assoluta alla cerimonia, però, serve qualche cosa e Mbappé l’ha fatta vedere in campo proprio nell’ultima gara disputata dalla sua squadra. Nel momento dell’azione l’attaccante si trovava sulla destra del tridente e quello che ha pensato ha del folle.

PSG, Mbappé fa una magia in campo: telecronisti ammutoliti – VIDEO

PSG-Saint Etienne è finita da poche ore. Il match si è chiuso con il prevedibile dominio totale dei padroni di casa, che si sono imposti davanti allo sguardo soddisfatto dei propri tifosi con un rotondo 6-1. Tra le tantissime azioni costruite dalla squadra parigina, però, una ha superato le altre. E non si è conclusa neanche con un gol. Edinson Cavani prende palla ed avanza a sinistra, creando uno spazio.

Neymar taglia al centro, l’ex Napoli lo vede e gli serve la sfera. Il brasiliano però glissa, e con una finta lascia la sfera a Mbeppé, che era sulla parte destra del tridente in quel momento. L’attaccante conta i giri, si coordina e prova la conclusione col destro, di rabona. La palla purtroppo per lui, però, esce di poco a lato della porta. Sia il giocatore che tutti gli spettatori allo stadio sono senza parole. Ed anche i telecronisti restano attoniti dal gesto appena visto in campo.

