Una tragedia si è consumata stamattina nella sede del NOE di Pescara: un Carabiniere si è suicidato

Una tragedia, l’ennesima, e sempre in servizio. Stavolta è accaduto a Pescara, nella sede del NOE dei Carabinieri. Un uomo, un militare di 45 anni si è suicidato mentre era in servizio. Il fatto è accaduto stamattina, all’interno della sede di Via Venezia del Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri di Pescara. L’uomo, pescarese, si è chiuso nel bagno degli uffici e si è sparato con la pistola di ordinanza. Inutili ovviamente i soccorsi: il carabiniere è morto sul colpo, fra lo sgomento dei colleghi presenti, che non si capacitano di questo folle gesto di un loro compagno di lavoro e di vita.

Al momento sono ignoti i motivi del gesto estremo commesso da quest’uomo, un 45enne di Pescara impiegato come Carabiniere nella sede del Neo, in via Venezia. Sono in atto le indagini, si cercano biglietti o lettere che giustifichino questo terribile gesto. Questa mattina il militare si è presentato regolarmente al lavoro, poi alle 9 è andato in bagno e si è sparato con la pistola d’ordinanza, dopo essersi chiuso a chiave dentro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Formia, tragedia familiare: doppio omicidio e suicidio

Carabiniere suicida a Pescara: il caso della stazione a Roma

Purtroppo è l’ennesimo folle gesto di un militare in servizio, che segue a ruota quanto accaduto a Roma qualche settimana fa. Una ragazza di 30 anni, una giovane militare dell’Esercito italiano, si è suicidata sparandosi con la pistola d’ordinanza, sparandosi un colpo al petto, nei bagni della stazione metropolitana Flaminio, nella capitale. Due gesti tragici, ovviamente non collegati fra loro e non è neanche dato sapere se legati strettamente alla professione che svolgevano queste due persone, quindi ogni collegamento fra i due eventi sarebbe un volo pindarico inutile. Ma sono comunque eventi che fanno riflettere, e molto. Riposino in pace.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lutto per il mondo della musica: morto suicida l’ex marito di Anna Oxa

“Problema sottovalutato per questioni risarcitorie”: la denuncia della Beneduce

Sull’episodio è intervenuta Francesca Beneduce, Presidente dell’Osservatorio nazionale per i diritti e la salute dei militari e delle forze dell’ordine. “Le motivazioni che hanno spinto il Carabiniere 45enne di Pescara al suicidio sono ancora sconosciute – ha scritto la Beneduce in una nota – Quel che è certo è il disagio degli uomini e delle donne in divisa. L’amministrazione non pone nella giusta ottica questa problematica, per ragioni squisitamente risarcitorie. Il datore di lavoro è tenuto a vigilare sulla salute e il benessere psicofisico del lavoratore, soprattutto se questi indossa un’uniforme”.