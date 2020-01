Bellissima iniziativa dei supporters del Parma in occasione della trasferta contro la Juventus. I tifosi doneranno soldi ad Oncologia Pediatrica.

Il posticipo della 19esima giornata di Serie A, vede protagonisti la Juventus che ospiterà tra le mura amiche il Parma di mister D’Aversa.

Un big match tra la capolista ed una delle squadre che stanno sorprendendo durante questo campionato. Una sfida che ha il suo fascino, proprio grazie al grande Parma degli anni 90, che arrivò a due punti dallo scudetto nella stagione 1996-97, perso proprio contro la Juventus.

Una trasferta speciale soprattutto per i supporters “Crociati“, visto l’enorme rivalità con la Curva bianconera. Però il prezzo del biglietto del settore ospiti è troppo alto, ed allora la curva parmense ha dato vita ad una bellissima iniziativa.

Parma, la bella iniziativa dei tifosi

Così a causa dell’oneroso costo del biglietto, la frangia del tifo crociato denominata “Crusaders“, ha dato vita ad una commovente iniziativa. Infatti tutti i tifosi del gruppo che dovevano andare in trasferta a Torino, doneranno i soldi del costo del biglietto ad Oncologia Pediatrica.

Con un comunicato i “Crusaders” affermano: “43 euro per il settore ospiti dello Juventus Stadium sono una speculazione, non andremo“. Poi lo stesso gruppo conclude spiegando il motivo dell’iniziativa: “Il tutto è per sensibilizzare la Lega ad affrontare il caro biglietti“.

