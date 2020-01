Nora Amila vuole cambiare vita. O almeno, in questo momento la modella lanciata la La pupa e il secchione 14 anni fa non pensa più solo al suo lato fisico.

Nora Amile era una (quasi) perfetta sconosciuta quando venne lanciata dalla prima edizione de La pupa e il secchione. Ora che il docu reality di Italia 1 è tornato in una nuova versipone, la modella di origfini marocchine fa ancora parlare di sè, ma per motivi diversi da quelli che l’hanno fatta notare.

Con il tempo la bella Nora infatti ha cominciato ad appassionarsi alla meditazione e al mondo spirituale. E per quanto possa suonare strano, da tempo ha preso una decisione clamorosa. La Amile infatti è ancora single e ha deciso di prendersi del tempo per sè, sposando la castità.

Lo ha confessatyo al settimanale ‘Oggi’: “Sono casta da oltre 10 mesi per scelta. Ho deciso di concentrarmi sulla mia anima e di prendermi una lunga pausa dai piaceri carnali e materiali”. Péresto poi entrerà anche in convento. Non per una conversione, ma per ritrtovare la vera se stessa. Chiederà alla Superiora Carmelitane Scalze di Milano di entrare nel loro convento per un ritiro spirituale.

Il dramma personale di Nora Amile, adesso ne è uscita benissimo

“Nulla è impossibile per colei che si trova preparata a vincere ogni avversità. I timorosi sono i perdenti”, ha scritto di recente Nora su Instagram. Uno dei tanti pensieri profondi che accompagnano la sua vita attuale, amnche se come dimostrano alcune immagini non ha abbandonato il suo lato sensuale.

In effettila Amile è una persona molto profonda e ci tiene a farlo sapere. Con il tempo ha migliorato la sua conoscenza delle lingue che adesso sono quattro (italiano, inglese, spagnolo e arab). E si è anche diplomata in recitazione seguendo il metodo Stanislavskij.

Ma un paio di mesi fa, intervistata da ‘Novella 2000’ aveva anche confessato il suo dramma. “Nel 2011 ho sofferto di depressione, ho avuto una crisi d’identità e volevo suicidarmi… Tutti mi associavano solo ed esclusivamente alla ‘Pupa’ e ho tentato il suicidio. Sono stata salvata da un mio caro amico. Quando sono venuti in soccorso mi hanno portato in una clinica psichiatrica, perché pensavano che avessi perso la testa totalmente e hanno iniziato a curarmi. Per fortuna ho reagito bene e ho dimostrato di non essere pazza, ma solo depressa”. Adesso vorrebbe tornare in tv, anche se non vuole svelare i suoi progetti.