Nadine Mirada, la nuova star di Instagram: ecco chi è la super modella austriaca che vive a Los Angeles

La bellissima Nadine Mirada, 31 anni il prossimo 15 febbraio (classe ’89) è cresciuta con un fratello minore a Linz, in Austria. Come molte ragazze, Nadine sognava di diventare una principessa o una modella. All’età di 3 anni, ha avuto la sua prima esperienza sulla passerella per bambini per il marchio Stummer.

A vent’anni, le fu detto che era troppo bassa e troppo formosa per le attuali agenzie di modelle. Accantonata solo momentaneamente la carriera fashion, si è dedicata gli studi, conseguendo la laurea in turismo e iniziando a lavorare nel settore immobiliare. Ma quel desiderio ardente di essere un star internazionale non è mai scomparso.

La sua carriera nella moda è ripartita nel 2013, quando senza un’agenzia alle spalle, ha creato e pubblicizzato la sua immagine su Instagram. Il suo primo incarico da modella è arrivato infatti tramite il social, per conto di un rivenditore di e-commerce americano. Poco dopo, il suo successo sconfinato con i followers le ha consentito di ottenere la spunta blu dei profili ufficiali.

La vera svolta sulle passerelle è arrivata nel 2018 con il marchio americano di jeans Guess Paul Marciano. Ha partecipato come influencer anche alla notte degli Oscar a Los Angeles, dove si è trasferita per diversi servizi fotografici ed è diventata una vera e propria “stella nascente”. A definirla così è stato lo stesso design Paul Marciano, che l’ha paragonata come impatto addirittura alla mitica Claudia Schiffer.

Almeno per quanto riguarda la bellezza, Nadine Mirada non ha veramente da invidiare niente a nessuno.

