Miriam Leone si toglie le mutandine davanti la telecamera. La famosissima modella ed attrice italiana sta lasciando tutti senza parole in queste ore.

Miriam Leone sta facendo parlare molto di sé in queste ore. La famosissima modella, infatti, sta facendo parlare tutti per una scena molto forte che ha girato in “1993“. La ragazza, che recita nei panni di Veronica Castello, ha firmato una scena incredibile che in queste ore è sulla bocca di tutti. La serie di cui fa parte, 1993 appunto, è una produzione Sky molto sofisticata.

La sceneggiatura, le ambientazioni e l’altissimo livello tecnico stanno consacrando il prodotto televisivo a must assoluto. Le scenografie sono sempre precise e privi di errori, le inquadrature evocative ed i dialoghi scritti con realismo e potenza. Gli attori poi sono ormai decantati dalla stampa internazionale e, su tutti, la bellissima e sicilianissima Miriam Leone.

Miriam Leone si toglie le mutandine: “Come sto?” – VIDEO

Nella scena la donna dai colori di un acceso rubro parla con un uomo di potere. Come è solita fare impersonando Valeria, Miriam è chiamata a manovrare l’ennesima pedina di uno scacchiere politico ed economico enorme. Le tangenti, il malaffare, lo scandalo e gli accordi illegali sono il cuore pulsante della serie televisiva. Il personaggio femminile in questione ci sguazza fino al collo e non si lascia intimidire, anzi. Proprio sfruttando la sua incredibile bellezza e la sua sensualità fuori dal comune, la Leone conquista il cuore di quegli uomini corrotti e di tutti gli spettatori con delle scene da cardiopalma.

In questa, in particolare, che da pochi minuti sta girando sui social, si vede qualcosa di sensazionale. La bellissima attrice, infatti, chiede proprio alla sua prossima vittima come stia. Egli gli rimanda la domanda, dicendo che pare che lei stia bene. A quel punto, però, lei decide di fare di qualcosa di a dir poco folle. Si lascia cadere la mutandina sui piedi e, allontanandola con i tacchi, chiede all’uomo “un esame più approfondito”.

