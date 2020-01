Meghan Markle firma con la Disney: i dettagli del suo lavoro che arriva in cambio di una donazione ad un’organizzazione non-profit.

Ha deciso recentemente di lasciare Buckingham Palace e di trasferirsi a vivere in Nord America e adesso Meghan Markle ha anche un nuovo lavoro. La duchessa di Sussex – secondo quanto riferito proprio in queste ore da ‘Il Fatto Quotidiano’ – avrebbe infatti firmato un contratto con la Disney come doppiatrice. Ma non è finita qui: il nuovo ‘lavoro’ arriverebbe in cambio di una donazione ad un’organizzazione non-profit che si occupa della salvaguardia degli elefanti.

Meghan Markle firma con la Disney: tutti i dettagli

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è il ‘Times’, secondo cui la stessa Markle avrebbe registrato il ‘voiceover’ prima della partenza per il Canada in compagnia del principe Harry. L’organizzazione che usufruirà della donazione è la ‘Elephants Without Borders‘, la quale combatte il bracconaggio. Davvero una scelta sorprendente da parte della 38enne originaria di Los Angeles.

