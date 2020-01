Claudio Lotito ha parlato a margine della festa dei 120 anni della Lazio, con dichiarazioni molto pesanti che non sono piaciute ai tifosi

Mai banale, Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha appena finito di festeggiare i 120 anni della gloriosa società biancoceleste celebrando anche un periodo d’oro per la sua squadra. Nove vittorie consecutive, la classifica che vede i ragazzi di Simone Inzaghi ad un passo da Juventus e Inter e finalmente un rapporto con i tifosi che sembrava essere vicino a ricomporsi, dopo i tanti problemi degli anni passati. Ma evidentemente certi personaggi proprio non ce la fanno a fare pace con la storia e con ciò che conta davvero per gli appassionati.

Una società come la Lazio, che nella sua lunghissima vita non ha avuto tantissime soddisfazioni, è legata ai suoi successi come qualcosa di epico, a prescindere da come siano maturate. Eppure Lotito, pur con un ragionamento sicuramente lucido, ha deciso di mancare di rispetto a quegli anni gloriosi con dichiarazioni che, naturalmente, hanno scatenato un putiferio sui social.

Le parole di Lotito sugli scudetti della Lazio e la reazione dei tifosi

A margine dei festeggiamenti per i 120 anni della Lazio, Claudio Lotito ha parlato dei due scudetti vinti dai biancocelesti negli scorsi decenni. Lo ha fatto prima all’Ansa, poi in un’intervista più elaborata rilasciata a ‘Il Tempo’. Con parole che non sono piaciute ai tifosi: “Lo Scudetto di Lenzini nacque dal caso, non fu una cosa programmata. Di quello di Cragnotti, invece, vogliamo proprio parlare? Quello è nato sulla base di alcuni concetti che oggi non possiamo più ritrovare nella gestione di una società sana. Infatti poi cos’è successo? Che la società era nei registri del tribunale, stava per fallire”.

Il presidente laziale prosegue poi con una valutazione su quella che poi è stata la sua gestione: “Quando ho preso la Lazio ho cercato di dare stabilità alla società, costruendo delle fondamenta che si basassero sul cemento armato e non sulla sabbia. Ora, con questi presupposti, stiamo dimostrando che con l’organizzazione, con lo spirito di gruppo e con la trasparenza si raggiungono gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ad oggi la Lazio ha la forza di decidere le scelte strategiche della politica sportiva italiana”.

Parla da vincente, Lotito, ma le sue parole non sono piaciute molto ai tifosi. Sui social si è scatenato un putiferio, con la richiesta di rispetto per la storia della Lazio. L’ennesimo capitolo di un rapporto sempre un po’ burrascoso. Questo è uno dei tweet (e sono migliaia) più “puliti” sull’argomento.