Lazio-Napoli, il video con gli highlights e le pagelle con i voti del match dell’Olimpico di questo sabato. Di seguito anche il tabellino della gara appena conclusasi.

Lazio-Napoli è la gara più attesa di questa diciannovesima giornata di Serie A. Entrambe le formazioni sono chiamate all’impresa per cercare di migliorare il proprio posizionamento. La Lazio deve consolidare il posto in Champions che permetterebbe delle buone entrate alla società, onde finanziare il prossimo calciomercato. Il Napoli, invece, con Gattuso in panchina, dovrà fare quante più vittorie possibile per ridare senso ad una stagione pessima fin qui.

La gara è stata da subito nervosa. Come detto, la posta in palio era parecchia e nessuna delle due squadre si è sbilanciata troppa per la maggior parte della gara. Proprio sul finale, però, le cose cambiano in modo decisivo. Papera di Ospina, Immobile la insacca di freddezza.

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Radu 6; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6.5, Leiva 6 (81′ Berisha S.V.), Luis Alberto 6.5, Lulic 6; Caicedo 6 (65′ Cataldi 5.5), Immobile 7.

A DISP.: Adekanye, Anderson, Bastos, Guerrieri, Jony, Patric, Proto, Silva

Napoli (4-3-3): Ospina 5; Hysaj 6, Di Lorenzo 6, Manolas 6, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6.5, Allan 6, Zielinski 6; Callejon 5.5 (Elmas 88′), Milik 5.5 (Llorente 92′), Insigne 6 (Lozano 91′).

A DISP.: Daniele, Gaetano, Karnezis, Luperto, Tonelli

MARCATORI: Immobile 82′

AMMONITI: Lazzari 27′, Manolas 38′, Lulic 41′

