GF Vip, incontro tra Imma Battaglia e Licia Nunez: ecco il commento della moglie Eva Grimaldi

Il Grande Fratello Vip sta entrando nel vivo, con i personaggi che iniziano a prendere confidenza dopo i primi giorni trascorsi nella casa. Una delle grandi protagoniste nelle ultime ore, è stata sicuramente Licia Nunez. La bellissima attrice e modella di origini pugliesi, è stata al centro della scena nella seconda puntata del reality show. A farle una sorpresa ci ha pensato Imma Battaglia, suo vecchio amore circa una decina di anni fa. Quest’ultima è entrata nella casa di Cinecittà per chiarire la situazione tra le due, un vero conto in sospeso che durava da diverso tempo.

La Nunez aveva accusato l’ex compagna di averla tradita con l’attuale moglie Eva Grimaldi, lasciandola sola e in preda allo sconforto. La storia tra le due era terminata nel 2010, poco prima che la Battaglia iniziasse la sua storia d’amore con la consorte, sposata il 19 maggio del 2019. Secondo la concorrente del GF Vip, però, la fine della storia è legata ad un tradimento e non ad una fine condivisa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nadine Mirada, la nuova star di Instagram: ecco chi è (FOTO)

GF Vip, incontro Imma Battaglia Licia Nunez: interviene Eva Grimaldi

Imma Battaglia, ha voluto spiegare le sue ragioni a Licia Nunez: “Se la nostra storia è finita è solo perchè mi sono innamorata di Eva. Non ti ho tradito ma ho trovato la mia anima gemella. Non ti dimenticare che tra marzo e agosto del 2010, mi hai lasciato da sola sia per i miei 50 anni, compleanno trascorso con mia madre, sia durante l’estate mentre eravamo in vacanza al mare. Io non dimentico“. Il battibecco delle due è continuato piuttosto animatamente, tanto da costringere Alfonso Signorini ad intervenire dallo studio per riportare la calma.

Poco dopo però, è voluta tornare sull’accaduto Eva Grimaldi. La moglie della Battaglia ha condiviso su Instagram un post veramente molto dolce a favore della compagna, in cui si dichiara sempre al suo fianco, in tutte le circostanze. Un vero gesto d’amore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta e le amiche invitano tutti al cinema a vedere un film – VIDEO