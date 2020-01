Foltissimo carnet di ospiti per la 70° edizione del Festival di Sanremo, ecco che a Radio2 viene annunciato un nuovo ospite

Quella di quest’anno sarà la 70° edizione del Festival di Sanremo. Dal 4 all’8 febbraio 24 big della musica italiana scenderanno sul palco dell’Ariston per aggiudicarsi il premio quest’anno. Un ricco carnet di cantanti sarà valorizzato dalla foltissima lista di ospiti. Già Tiziano Ferro – che non ha mai partecipato a Sanremo da concorrente – ha dichiarato che sarà ospite fisso per tutti i giorni del Festival della musica italiana. Anche Lewis Capaldi farà visita ad Amadeus durante quest’avventura.

Confermata la presenza di Fiorello, che di tanto in tanto interverrà sul palco dell’Ariston per regalare qualche risata agli spettatori e il cantante rapper sardo, Salmo. Restando nel mondo della musica, saranno ospiti della 70° edizione del Festival, anche Al Bano e Romina. Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, in generale invece, ci sarà sicuramente uno sketch di Roberto Benigni.

Festival di Sanremo, svelato un nuovo ospite

E’ ai microfoni di Radio2 nel programma Viva Sanremo che Christian De Sica ha svelato la sua presenza alla 70° edizione del Festival di Sanremo. “In passato – ha raccontato De Sica – mi hanno proposto di presentare il Festival, ma prima ero impegnato con le riprese del film Natale sul Nilo e un’altra volta avevo paura di farlo e ho rifiutato, se me l’offrissero oggi lo farei. Quest’anno sarò presente per la serata finale insieme a Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi e insieme canteremo questa canzone che abbiamo inciso per il film di Fausto Brizzi ‘La mia banda suona il pop’, quindi parteciperò come cantante!”.