Dopo le pesanti accusedel presidente del Canada, appoggiato da Trump, l’Iran ammette. Disastro aereo causato da un errore umano dei militari.

Una dichairazione che ha sorpreso tutti, fatta eccezione per Usa e Canada. Infatti questa mattina, dopo appena quattro giorni dalla caduta del boeing 737 ucraino contenente 176 persone, l‘Iran ha preso posizione, ammettendo l’errore.

Infatti il governo iraniano si è preso le proprie responsabilità, affermando che il disastro aereo è avvenuto a causa di un errore umano delle proprie milizie.

Così il presidente iraniano, Hassan Rouhani, tramite il suo profilo Twitter ha dichiarato: “La Repubblica islamica dell’Iran si rammarica profondamente per questo errore disastroso“. Rouhani ha poi continuato: “Le indagini proseguiranno per identificare e perseguire gli autori di questa ‘grande tragedia’ e “questo sbaglio imperdonabile“.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020