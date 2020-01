Cosenza, la caserma dei carabinieri più importante del capoluogo è stata teatro di un episodio di violenza. Ma i protagonisti del fatto di cronaca lasciano interdetti.

Cosenza, un capitano e un maresciallo dei carabinieri sono stati protagonisti seppure con ruoli diversi di un fatto di cronaca clamoroso. Teatro del misfatto la Compagnia carabinieri del capoluogo calabrese. Ivan Pucci, sottufficiale e attuale comandante della Stazione di Carolei, appena fuori Cosenza, nella serata del 10 gennaio gha fatto visita al suo comandante, il capitano Giuseppe Merola.

Non un incontro cordiale, ma piuttosto un chiarimento. Perché il comandante ha deciso di tarsfrerire il suo sottoposto in un’altra Stazione, a Corigliano, per motivi che al momento non sono stati comunicati e chiariti. Ma quando ha parlato con il maresciallo, la sua reazione è stata spropositata.

Come confermano le ultime mews di cronaca, Pucci avrebbe chiuso la stanza a chiave, buttandola dalla finestra per impedirgli di fuggire. Poi avrebbe anche cominciato a picchiare il suo superiore con alcuni calci e pugni. Un’aggressione violenta, non è chiaro se premeditata o meno, dalle conseguenze pesanti per entrambi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ‘Ndrangheta, super blitz dei carabinieri: arresti da record

Cosenza, il bilancio dell’aggressione in caserma è pesante: gli ultimi sviluppi

Quando gli altri miltari del Comando di Cosenza sono riusciti ad intervenire, hanno bloccato il maresciallo e soccorso il comandante. Trasportato in ospedale, le sue ferite sono state giudicate guaribili in trenta giorni ma è già stato dimesso.

Il maresciallo Pucci invece è stato arrestato in flagranza per lesioni e sequestro di persona, visto che ha impedito al suo superiore di scappare. Da subito è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione e una volta portato lì avrebbe ingerito alcune pillole. Così anche lui è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

L’indagine sull’accaduto è condotta dal procuratore capo Mario Spagnuolo e dal pm Donatella Donato. Oggi è stato processato per direttissima e il giudice ha convalidato l’arresto del maresciallo Pucci lasciandolo ai domiciliari. La prossima udienza si terrà il 13 febbraio. Il sottufficiale però non era in aula perché si trova ancora piantonato in ospedale.