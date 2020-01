Il corpo umano dopo la morte. Ecco che cosa accade a tutti i nostri sistemi ed ai nostri organi dopo che la nostra ora è arrivata.

Cosa accade dopo la morte? Difficile, impossibile dirlo. Da sempre l’uomo si è fatto questa domanda e nessuno ancora ha avuto la sua risposta. Alcuni trovano quello che cercano nella religione. E quante religioni, dalle idee e dalle pratiche più diffuse. Altri, invece, preferiscono avere un approccio di tipo materialistico e scientifico. Tra questi anche coloro che hanno condotti gli studi sul corpo umano e su tutto quello che accade ai nostri sistemi dopo che si smette di vivere. Quello che accade è a dir poco incredibile. Almeno da un punto di vista prettamente biologico e scientifico, ovviamente.

Il corpo umano dopo la morte, ecco che succede – VIDEO

Malgrado ormai l’ora sia giunta e l’attività cerebrale sia cessata quasi del tutto, il corpo non è morto. Come si vede infatti, in oltre 100 anni, il nostro corpo subisce delle trasformazioni che hanno dell’incredibile e del sensazionale. Il corpo si restringe, si gonfia. Gas vengono prodotti, la pelle scurisce, gli agenti atmosferici, pochi ovviamente in una bara, agiscano sul corpo. Tantissime trasformazioni che cambiano in modo decisivo il corpo, consumandolo, a poco a poco. E dopo 100 anni soltanto pochissime cose di noi restano nel luogo dove ci hanno seppellito. Al massimo il teschio, con i denti che sono la cosa più resistente che abbiamo. Restano quindi queste piccole perle bianche, per allora ovviamente ingiallite dal tempo, e non solo.

Il video sul corpo umano

Anche una sostanza chiamata adipocera. Ciò che resta nei nostri glutei, infatti, viene trasformato nel tempo. I grassi presenti nella zona, infatti, col tempo e col trasformarsi delle cellule saponificano. Ne risulta una sostanza solida che non viene intaccata in modo eccessivo dal passare delle stagioni. Inutile dire che per allora, invece, la pelle, i tessuti, i muscoli e tutti gli organi saranno diventanti già polvere e poco altro. Il video in basso è molto esplicativo in tal senso.

