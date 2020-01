Le combinazioni di antibiotici accelerano lo sviluppo delle resistenze batteriche: ecco il risultato di una ricerca pubblicata sulla rivista Science.

Sono dei farmaci fondamentali e in grado di rallentare o fermare la proliferazione dei batteri, ma gli antibiotici presentano delle controindicazioni se usati in combinazione. Lo la ricerca dell’Università di Gerusalemme, pubblicata sulla rivista ‘Science’, secondo cui proprio le combinazioni di antibiotici rischierebbero addirittura di accelerare lo sviluppo delle resistenze batteriche. E, di conseguenza, sarebbero estremamente pericolosi per la salute dell’uomo se venissero prescritti contemporaneamente da un medico.

Antibiotici in combinazione accelerano sviluppo delle resistenze batteriche

In caso di combinazioni di antibiotici – secondo quanto si legge su ‘Ansa’ -, il paziente acquisirebbe una ‘tolleranza’ ad un antibiotico e una vera e propria resistenza all’altro farmaco. Attenzione, dunque, all’uso combinato di più antibiotici: secondo gli scienziati, gli antibiotici usati in maniera combinata potrebbe quindi favorire l’insorgenza di resistenze batteriche. Uno studio importantissimo, quello effettuato dall’Università di Gerusalemme, che da oggi in poi dovrà essere tenuto sempre in considerazione da medici e pazienti.

