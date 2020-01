Clima, l’attore Joaquin Phoenix arrestato a Washington per una manifestazione contro l’inquinamento atmosferico

Fresco della vittoria come miglior attore ai Golden Globes, Joaquin Phoenix è stato tra le stelle arrestate venerdì per le proteste contro il cambiamento climatico di Jane Fonda a Washington D.C.

Phoenix è stato uno dei numerosi attori arrestati alla manifestazione, a cui hanno partecipato anche Fonda, Martin Sheen, June Diane Raphael e Susan Sarandon. Sia Phoenix che il collega Martin Sheen erano tra i più attivi alla parata di stelle contro i cambiamenti climatici, pagandone le conseguenze con le forze dell’ordine.

Fuori dai gradini del Campidoglio degli Stati Uniti, Fonda ha detto che questa sarà l’ultima delle proteste del Fire Drill Friday a Washington DC, anche se i raduni continueranno altrove.

Da ottobre Jane Fonda conduce le proteste ogni venerdì per richiamare l’attenzione sull’impatto dei cambiamenti climatici. Le proteste mirano a stimolare un’azione per evitare ciò che il Pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) delle Nazioni Unite chiama disastro climatico irreversibile, ovvero qualora la CO2 atmosferica riscaldasse il pianeta di altri 1,5-2 gradi centigradi nei prossimi 11 anni.

Phoenix ha marciato con la folla e per un breve periodo è salito sul palco per parlare alla manifestazione. Ha ribadito alcuni dei concetti espressi durante il suo discorso di premiazione ai Golden Globes. In particolare, riguardo al diventare vegani e cambiare le abitudini alimentari come un modo per influenzare il cambiamento climatico.

Phoenix ha affermato: “Per aiutare il clima, purtroppo, ci sono cose che non posso evitare: ho volato con un aereo qui oggi, o piuttosto ieri sera. Ma una cosa che posso fare è cambiare le mie abitudini alimentari“.

La lista delle altre celebrità che sono state arrestate ai raduni settimanali include Sam Waterston, Ted Danson, Rosanna Arquette e Catherine Keener.

Jane Fonda è stata fermata dalla polizia già cinque volte a causa dei raduni non consentiti. L’attrice ha anche trascorso una notte in carcere a Washington nelle scorse settimane.

Joaquin Phoenix: “I struggle so much with what I can do [to combat climate change] at times. There are things that I can’t avoid — I flew a plane out here today, or last night rather. But one thing that I can do is change my eating habits.” pic.twitter.com/RaZILYq0La

— The Hill (@thehill) January 10, 2020