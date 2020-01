Calciomercato Juventus, è pronta la folle asta di mercato con l’Inter per arriva all’esterno di attacco

Quasi sicuramente, a meno di colpi di scena, Federico Chiesa lascerà la Fiorentina a fine stagione. Il presidente Commisso ieri ha teso le mani al calciatore, spiegando che accetteranno qualsiasi sua volontà: “Da quando ho comprato il club ho visto Enrico, suo padre, tante volte: ho parlato sia con lui che con il figlio, spiegando loro che, se volessero andare via, forse si potrebbe fare. Offerte permettendo”. Ora, secondo quanto riferito da Tuttosport, Juventus ed Inter sarebbero pronte a farsi la ‘guerra’ per averlo.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, il super colpo per giugno arriva dal Milan

Calciomercato Juventus, asta con l’Inter per Chiesa

Per il figlio d’arte la Fiorentina ha fissato un prezzo minimo che va dai 60 ai 70 milioni circa. Inter e Juventus, però, potrebbero scatenare un’asta che farebbe lievitare questa cifra. Entrambi i club, inoltre, starebbero pensando di non fermarsi qui nel saccheggio alla formazione viola. Nel mirino c’è infatti anche Gaetano Castrovilli, rivelazione di questa stagione, che non costa anch’egli meno di 50 milioni di euro. I viola intanto investono per il presente ed il futuro, lo dimostra l’acquisto in prestito biennale con obbligo di riscatto di Patrick Cutrone per 20 milioni di euro. L’attaccante fa ritorno in Italia dopo soli sei mesi, quando aveva lasciato il Milan per approdare in Premier League al Wolverhampton.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Parma, i tifosi: “La curva Juve costa troppo, i soldi a Oncologia Pediatrica”

Inter, beffa per Eriksen: le ultime

Non è finita qui riguardo alle sfide di mercato tra i due club in vetta all’attuale classifica di Serie A. Infatti, un altro obiettivo in comune è Christian Eriksen del Tottenham che vedrà il contratto scadere il prossimo giugno. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’agente sarebbe a Milano per parlare con Marotta. I nerazzurri avrebbero infatti presentato un’offerta importante al calciatore, ipotizziamo tra gli 8 ed i 10 milioni d’ingaggio annui, che potrebbe convincere le parti. Se da questo punto di vista l’affare dovesse sbloccarsi, poi si passerebbe a trattare con gli Spurs per provare ad anticiparne l’acquisto a fronte di un conguaglio di circa 20 milioni di euro. La Juventus resta dunque molto indietro e questa partita di mercato potrebbe seriamente perderla, così come il Real Madrid che è il terzo club in corsa per il danese.