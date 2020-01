Calciomercato Imter, la società sta stringendo i tempi per concludere due acquisti già a gennaio. Entrambi arrivano dalla Premier League ma finora sono stati rivali.

Mercato Inter: il tempi dell’attesa è finoto, ora Marotta e Ausilio sono pronti a regalare ai tifosi e ad Antonio Conte un paio di colpi. Non solo riempitivi, soprattutto nel primo caso, ma giocatori in grado di dare qualità al gruppo. Come Christian Eriksen e Olivier Giroud, entrambi in arrivo dalla Premier League per cambiare.

Secondo Sky Sport ormai siamo alle strette finali per l’arrivo di Eriksen a Milano. Il danese andrà in scadenza a giugno con il suo attuale club, il Tottenham e quindi anche gli inglei hanno interesse a piazzarlo, per non rimetterci. Oggi a Milano è arrivato l’agente del trequartista e c’è stata una sertie di colloqui con la dirigenza nerazzurra.

Le ipotesi sono due: o aspettare la scadenza naturale del contratto per portare Eriksen in Serie A da luglio, pagandogli solo l’ingaggio. Oppure forzare la mano adesso e battere tutta la concorrenza anche per dare un segnale. Soprattutto se l’Inter pensasse di non avere chances per far arrivare Arturo Vidal, che rimane il sogno proibito di Conte. Un acquisto che dipende anche dal possibile ma non certo esonero di Valverde dalla panchina del Barcellona. E allora, meglio puntare sulle certezze, come Ereiksen che sta per dire sì.

Inter, due squilli dall’Inghilterra per una squadra più equilibrata



Ma non c’è solo Eriksen ad un passo dall’Inter. L’altro colpo in canna è quello che porta al nome di Olivier Giroud. Acnhe l’attaccante francese del Chelsea andrà in scadenza di contratto in estatee così Marotta, maestro in questo genere di affari, è pronto a chiudere.

Per adesso l’Inter è ferma a 5 milioni complessivi, 4 per il cartellino e 1 di bonus. I londinesi, che non possono tirare troppo sul prezzo, ne hanno chiesti 6 in tutto e quindi l’impressione è che l’affare andrà in porto presto. Così conte avrà quel vice Lukaku che cerca da tempo, puntando su un giocatore esperto (cladsse ’86) ma che ha ancora molto da dare.

Sia l’Inter che il Chelsea vogliono chiudere in fretta e quindi già all’inizio della prossima settimana tutti i tasselli potrebbero andare a posto. Con Eriksen e Giroud in più rispetto alla rosa attuale sarà una Inter ancora più a trazione offensiva, in attesa di capire come risponderà la Juventus. Ma è una partita che si gioca su più fronti e ogni mossa è buona per prendere vantaggio.