Cagliari-Milan, il video con gli highlights e le pagelle con i voti del match disputato alla Sardegna Arena, sabato 11 gennaio

Cagliari-Milan è la prima gara della 19^ giornata di Serie A. Il roboante neo acquisto Zlatan Ibrahimovic viene impiegato dal 1′ da Pioli e si vede già alla prima mezz’ora la sua impronta. Squadre più o meno equilibrate nel primo tempo, infatti al 45′ tutti nello spogliatoio sullo 0-0. E’ alla ripresa che Leao tenta il tiro in area e, favorito da una deviazione, mette in rete il gol dell’1-0 grazie all’assist di Castillejo.

L’IbraDay slitta di una giornata: ecco che arriva il primo gol in maglia rossonera di Zlatan Ibrahimovic: viene liberato dall’assist di Theo Hernandez che non sbaglia e calcia in rete sulla destra. Soltanto 10′ più tardi insacca di nuovo la rete, ma sta volta in fuorigioco. I tifosi del Milan possono dirsi contenti: risalgono in classifica a +1 dal Napoli impegnato nel pomeriggio contro la Lazio e con il primo gol dell’idolo rossonero Zlatan Ibrahimovic.

Cagliari-Milan: tabellino, voti e pagelle del match

Cagliari (4-3-2-1): Olsen 6; Faragò 6, Klavan 5, Pisacane 5, Lu. Pellegrini 6; Nandez 6 (76′ Ionita 6), Cigarini 5.5, Rog 6 (76′ Castro 6); Nainggolan 6, Joao Pedro 5.5; Simeone 5 (69′ Cerri 6). ALL. Maran. 6

A DISP. : Rafael, Cragno, Walukiewicz, Birsa, Lykogiannis, Oliva, Ionita, Castro, Cerri, Ladinetti.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma 6.5; Calabria 6 (74′ Conti 6), Musacchio 6.5, Romagnoli 6.5, Hernandez 7; Castillejo 7, Kessiè 6.5, Bennacer 6, Calhanoglu 6 (64′ Bonaventura 6); Leao 7.5 (90′ Rebic sv), Ibrahimovic 7.5. ALL. Pioli. 6

A DISP. : Reina, A. Donnarumma, A. Conti, Gabbia, Bonaventura, Krunic, Paquetà, Brescianini, Suso, Rebic, Piatek.

MARCATORI: 2′ st Leao (M), 19′ st Ibrahimovic (M)

AMMONITI: 26′ Cigarini (C), 39′ Nandez (C), 64′ Pellegrini (C)

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo – Nasca (VAR) – Del Giovane (AVAR)

