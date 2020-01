Porta il cane a fare i bisogni, che gli costano ben 400 euro: ecco i motivi

Salitissima multa a Treviso per un uomo, che stava portando a spasso il proprio cane. Il motivo? Non ha raccolto le feci dell’animale per strada ed è stato sanzionato con ben 400 euro dalla Polizia Locale. Si tratta del primo caso di multa messa in atto grazie al nuovo regolamento antidegrado del Comune veneto.

I bisogni del cane gli costano caro: multa da 400 euro

E’ cominciata ad ottobre nel trevigiano la lotta a chi non raccoglie i bisogni del proprio animale, un gesto molto incivile che causa degrado al posto in cui si trova, a discapito di tutta la comunità. Come ben sanno gli amanti degli amici a 4 zampe, esistono degli appositi sacchetti per prelevare da terra gli escrementi, facili da usare e pratici, che poi si gettano nella spazzatura. Un piccolo gesto che se fatto da tutti ridurrebbe certamente la sporcizia delle nostre città.

L’uomo in questione, 58 anni, è stato suo malgrado del primo caso di applicazione della nuova norma, fatta applicare alla lettera dal “nucleo antidegrado” della Polizia Locale di Treviso. All’inizio il proprietario del cane ha negato i fatti, ma è stato subito smentito dalle prove fotografiche in possesso degli agenti, che avevano notato la scena.

Non raccoglie le feci del cane: multa salatissima

“Gli agenti sono stati bravi e pronti – ha affermato il comandante della polizia locale Andrea Gallo all’Ansa – non è semplice cogliere il fatto i soggetti. Quello di non raccogliere gli escrementi dei propri animali è uno dei gesti più incivili e odiosi per la società. Continueremo a vigilare su questi atteggiamenti, anche tramite agenti in borghese, sistemi di video sorveglianza e foto-trappole”