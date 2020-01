Altra tragedia sulle ferrovie italiane: a Viterbo un ragazzo muore investito da un treno. Si indaga sulle cause

Un’altra tragedia accaduta sulle ferrovie scuote l’Italia. Un ragazzo di appena 24 anni è morto dopo essere stato investito da un treno sulla linea Roma-Viterbo. Il fatto si è verificato intorno alle 7.30 di questa mattina nei pressi della stazione tra Bracciano e Oriolo Romano. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia ferroviaria, quella scientifica, il medico legale e l’autorità giudiziaria per i rilievi del caso.

Tragedia a Viterbo: ragazzo morto sotto a un treno

Da quanto emerso finora dai racconti del macchinista e di alcuni testimoni potrebbe trattarsi di un gesto volontario. Il 24enne, che è morto sul colpo, avrebbe, forse, così deciso di farla finita gettandosi sotto il treno della linea FI3 in arrivo sul binario. Il traffico ferroviario tra Bracciano e Capranica è stato interrotto ed è stato attivato un servizio alternativo con gli autobus.

Disservizi alla circolazione anche per i treni verso Roma-Ostiense, che stanno registrando copiosi ritardi. Disagi per molti passeggeri, che hanno dovuto lasciare le stazioni bloccate in questione. Rimane, comunque, la sconvolgente morte di un ragazzo giovane, che forse si è gettato volontariamente sotto l’intercity regionale. In ogni caso, le cause sono tutte ancora da accertare. Il 24enne non ha avuto scampo dopo l’impatto violento con il mezzo, riportando ferite troppo gravi per essere salvato dai soccorsi.