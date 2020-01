Tragedia in Francia, identificato il bambino trovato morto nel carrello dell’aereo durante il viaggio tra Abidjan e Parigi

Si chiamava Ani Guibahi Laurent Barthelemy e aveva 14 anni, il ragazzo trovato morto mercoledì nel carrello di atterraggio di un aereo Air France, proveniente da Abidjan, Costa d’Avorio e diretto a Parigi. Un volo di circa sei ore e mezza. Ad identificarlo ci hanno pensato le autorità ivoriane, che ne hanno dato notizie poco fa. “Ani Guibahi Laurent Barthelemy, nato il 5 febbraio 2005 a Yopougon, distretto di Abidjan, allievo del quarto anno al Niangon Lokoua, una scuola della zona. La sua identità è stata confermata dai genitori”, afferma il Ministero degli Interni in una nota.

Il ministero specifica di aver visto le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’aeroporto: “Laurent Barthelemy ha raggiunto il carrello di atterraggio del velivolo afferrandolo mentre si preparava a decollare, verso le 22.55“.

Tragedia Francia, identificato il bambino morto nel carrello dell’aereo

In un’intervista alla stampa francese, il ministro Amadou Kone ha spiegato come “Il bambino sia riuscito a entrare in pista scavalcando le recinzioni. Quindi dopo essersi nascosto tra le siepi è riuscito a correre fino a raggiungere l’aereo per afferrare il carrello di atterraggio, poco prima del decollo“.

Ora il governo della Costa d’Avorio afferma di essersi “impegnato a rafforzare” le misure di sicurezza dell’aeroporto. Sono state prese varie misure, in particolare il divieto di attraversare l’area adiacente alle piste, creando una zona cuscinetto più ampia tra gli aerei e le strade circostanti.

Il corpo di Ani Guibahi Laurent Barthelemy è stato trovato a Parigi intorno alle 6:40 di mercoledì mattina. L’aereo era atterrato 40 minuti prima.

Secondo una fonte vicina alle indagini, il quattordicenne “è morto di asfissia o di congelamento”. Difatti le temperature scendono a -50 gradi tra i 9 e i 10 mila metri, l’altitudine alla quale volano gli aerei di linea. Gli alloggiamenti del carrello di atterraggio non sono né riscaldati né pressurizzati.

