Terremoto Centro Italia: scoperta incredibile a distanza da quel maledetto 24 agosto del 2016. La situazione denunciata da Il Tempo oggi in edicola è surreale.

Terremoto Centro Italia, sono in totale appena 15 le opere di ristrutturazioni dal 2016 a oggi. Lo denuncia il quotidiano Il Tempo in edicola questa mattina, evidenziando come sia stata spesa appena una minima parte dell’intero budget stanziato per affrontare l’emergenza.

E si parla di una delle più grosse tragedie naturali degli ultimi anni. Nell’occasione, infatti, morirono oltre 300 persone per un sisma di magnitudo 6 con epicentro ad Accumoli, in provincia di Rieti, ma che colpì anche le regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche.

Terremoto Centro Italia: il bilancio 3 anni e mezzo dopo

Furono stanziati per la circostanza ben 2 miliardi e 160 milioni di euro, ma ad oggi – evidenzia il giornale – ne sono stati spesi ‘solo’ 49. I motivi che hanno portato a tale situazione sarebbero diversi: l’enorme quantità di macerie da rimuovere, le quali rispondono a una quantità di oltre 2 milioni e mezzo di tonnellate, la lentezza degli enti locali e i cambi di amministrazione.

Così ecco alla situazione di stallo che dura anni e anni. Pochi interventi e quasi tutti rivolti a edifici scolastici. Il programma, invece, prevedeva tutt’altro: oltre i 300 milioni totali per le scuole, 40 milioni erano indirizzati per le chiese, 197 milioni per 277 progetti di edilizia pubblica e 100 milioni contro i dissesti idrogeologico.

Inoltre 199 milioni per 207 opere pubbliche, 891 milioni per 631 cantieri e poco meno di 400 milioni per il recupero dei beni culturali. Alla cifra totale appartengono anche i 33 milioni di euro arrivati dalla solidarietà degli italiani: dovevano essere destinati a 95 interventi e invece è tutto fermo.