Scossa di terremoto a Catania nella notte tra giovedì e venerdì: tutti gli aggiornamenti sulla situazione

Torna a tremare la terra in Sicilia, a ovest della provincia di Catania, dove questa notte si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1. Secondo i rilevamenti degli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma, verificatosi poco dopo le ore 3, ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro nella zona di Ramacca.

Per fortuna non sono stati registrati danni a cose o persone, soltanto un brutto spavento per gli abitanti del circondario catanese. Un’altra scossa, invece, c’è stata intorno alle 7 del mattino, ma di minore entità (magnitudo 2.0). Secondo la Scala Richter il terremoto di questa notte è classificato come “molto leggero” e, per l’appunto, di solito con questa intensità non si verificano significative conseguenze.

Terremoto a Catania, la terra trema nella notte: la situazione

Fortunatamente la scossa di terremoto di questa notte in provincia di Catania non ha provocato nessun danno. Il sisma di magnitudo 3.0 è stato, però, avvertito molto bene dai cittadini catanesi, svegliati in piena notte. Sicuramente si saranno presi un bello spavento, visto che la zona del capoluogo siciliano nel recente passato è stata oggetto di violente scosse.

La vicinanza con l’Etna, vulcano ancora attivo con frequenti eruzioni, rende il territorio a forte rischio sismico. A dicembre è stata avvertita una scossa di 3.7, ma gli ultimi due eventi importanti risalgono al 2018, a distanza di due mesi, ed entrambi di magnitudo 4.8 della Scala Richter. In quella occasione ci sono stati diversi danni ad edifici e una persona anziana è deceduta qualche settimana dopo essere stata salvata dai vigili del fuoco.