Sfonda portone della Chiesa col Suv e parcheggia vicino all’altare: il video di quanto accaduto nella nella parrocchia di San Juan Evangelista, a Sonseca.

Incredibile quanto accaduto a Sonseca, comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. Un uomo – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Il fatto Quotidiano’ – avrebbe letteralmente sfondato il portone della parrocchia di San Juan Evangelista e parcheggiato il suo Suv nei pressi dell’altare. Immediatamente sono intervenute le forze dell’ordine, a cui il protagonista di questa vicenda pazzesca avrebbe raccontato di essere posseduto e solo in chiesa si sentiva sicuro. Proviamo a capire come sono andate le cose nel dettaglio.

LEGGI ANCHE >>> Poliziotto insegue un ragazzo in moto, il video è adrenalinico

Spagna, sfonda porta della Chiesa perché ‘posseduto’: il Video

A Sonseca, precisamente nella chiesa di San Juan Evangelista, l’uomo avrebbe sfondato l’ingresso della struttura e parcheggiato l’auto accanto all’altare dopo aver percorso la navata centrale della parrocchia. L’uomo si è giustificato, ammettendo di essere posseduto e di sentirsi al sicuro soltanto in quel posto, ma nelle prossime ore sarà sottoposto ai test di alcol e droghe per fare chiarezza su quanto successo. Ecco il VIDEO diffuso su Youtube:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ponte Morandi, l’odioso coro dei tifosi del Milan a quelli della Samp