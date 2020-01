La conduttrice Samira Ahmed fa causa alla BBC e la vince, l’incredibile storia della giornalista

La presentatrice Samira Ahmeed della BBC si è chiesta perché è stata pagata 495 sterline per episodio di Newswatch mentre la sua controparte maschile ha guadagnato 3.000 sterline per ogni puntata di Point of view. La BBC sosteneva che il loro lavoro fosse imparagonabile e che lo show di Vine era “estremamente noto” rispetto al programma “relativamente di nicchia” di Ahmed.

Un tribunale di Londra non è per niente d’accordo a riguardo. Pertanto, hanno ritenuto che la società “non ha dimostrato che la differenza di retribuzione era dovuta a un fattore materiale che non comportava il fatto di sottoporre il richiedente a discriminazioni sessuali”.

L’opinione popolare sulla storia di Samira Ahmeed

Lodando Samira Ahmed, Jane Garvey, presentatrice della BBC Radio 4, ha affermato che “ci vuole davvero coraggio” per perseguire la sua battaglia.

Nel frattempo tantissimi i tweet dedicati a Samira. Il deputato laburista David Lammy ha twittato:

Congrats @SamiraAhmedUK. Equal work deserves equal pay 🤜🏿 https://t.co/uyPTxyl77K — David Lammy (@DavidLammy) January 10, 2020

Michelle Stanistreet, segretaria generale della NUJ, ha dichiarato: ‘È stata una decisione incredibilmente coraggiosa da parte di Samira portare avanti questo caso. Nessuno vuole combattere il proprio datore di lavoro in un’audizione del tribunale pubblico, ma l’incapacità della BBC di negoziare in modo significativo ha reso inevitabili i procedimenti legali”.