Pensioni, pesante il bilancio dopo gli scontri a Parigi per la riforma pensionistica: sono 16 i poliziotti feriti

Pesantissimo il bilancio a Parigi, in Francia, dopo la manifestazione di ieri 9 gennaio da parte dei cittadini contro la riforma delle pensioni. Secondo quanto riferito da BFM tv, sono rimasti feriti almeno 16 poliziotti. Attorno a place Saint-Augustin, luogo dove si sarebbe concluso il violento corte, si vedono vetrine dei negozi che vanno in frantumi e diversi scontri con i poliziotti. I manifestanti, successivamente, hanno preso divani e poltrone da un’agenzia di assicurazioni portandole in mezzo alla strada e sedendoci sopra. Tutto questo in una scia di fumo lacrimogeno che vedeva gente in fuga per evitare il peggio.

Riforma delle pensioni in Francia, i dettagli

La Francia del settore pubblico è in sciopero da ormai 36 giorni e, dopo la riforma delle pensioni di Macron, ieri ha portato alla protesta in piazza dove si sono vista circa 1,2 milioni di persone. La riforma consiste nell’introduzione, dal 2027, di un’entrata in pensione dai 62 ai 64 anni. Questo permetterebbe di evitare qualsiasi decurtazione dalle attuali pensioni. L’obiettivo è anche quello di incentivare carriere più lunghe contenendo l’aumento del rapporto tra pensionati ed attivi.

La situazione continua ad evolversi velocemente e, per evitare altre situazioni del genere, la maggioranza dei deputati pro-Macron spinge perché il Governo permetta alcune concessioni. L’età pivot potrebbe dunque essere sacrificabile, ma il primo ministro ha fatto presente che, qualsiasi sia il modo, vuole consentire l’equilibrio futuro del sistema. Intanto entro il 24 gennaio il Governo dovrà presentare il disegno di legge all’Assemblée Nationale per l’approvazione entro l’estate della riforma.

Michel Sapin, ex ministro delle finanze con le presidenze di Mitterand ed Hollande, ha espresso il suo punto di vista a France 2: “Il grande errore è stato quello di aver mescolato due questioni che sono legittime: il finanziamento del sistema e il dibattito su un regime più universale. Mescolarli è stato un pasticcio”.

