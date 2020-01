Messico, strage in una scuola: 12enne spara in classe alò’insegnante e ai compagni e poi si uccide

Poche ore fa un ragazzo di 12 anni ha ucciso il suo insegnante e ha ferito cinque compagni di classe prima di rivolgere la pistola contro se stesso, in una scuola elementare privata in Messico.

Il fatto è avvenuto esattamente al Cervantes College di Torreón intorno alle 7.30 ora locale (14.30 in Italia).

Foto angoscianti della scena hanno mostrato il corpo dello studente accanto a quello della sua insegnante, giovane e di sesso femminile, con una pistola sul pavimento tra le ginocchia del ragazzo.

Si dice che due dei bambini feriti gravemente, abbiano rispettivamente sette e otto anni. E’ rimasto colpito anche un insegnante maschio di 40 anni, che dovrebbe aver riportato una ferita seria al braccio.

Il sindaco locale Jorge Zermeño Infante ha affermato che l’assassino era un allievo di quasi 12 anni e viveva con sua nonna.

Ha detto che le autorità stavano cercando i suoi genitori.

Il sindaco ha anche voluto commentare: “È molto triste quello che è successo”.

“Non voglio speculare su nulla e l’incidente è ancora sotto inchiesta ma sembra che il giovane abbia avuto diversi problemi e abbia vissuto tutta la sua infanzia con la nonna. Stiamo cercando i genitori“.

“Sembra che sia arrivato a scuola con due armi e abbia sparato al suo insegnante prima di suicidarsi“.

Parlando con i media locali ha aggiunto: “Ci sono tre bambini feriti e stabili in ospedale e un altro insegnante ferito al braccio“.

Torreon, è una città con circa 679.000 abitanti, si trova nello stato settentrionale del Messico di Coahuila.

#UPDATE A student at an elementary school in the northern Mexican city of Torreon shot and killed a teacher Friday and wounded five other pupils, and then apparently killed himself, authorities saidhttps://t.co/Uf8ijj6WLV

— AFP news agency (@AFP) January 10, 2020