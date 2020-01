Le Donatella si sono fatte una foto che sta scatenando i followers che popolano i loro canali social. Le due gemelle si sono infatti ritratte mentre sono in accappatoio.

Le Donatella hanno da poco condiviso una fotografia sul proprio account Instagram ufficiale che sta facendo scalpore. Le due sorelle, anzi gemelle, si sono ritratte insieme per i propri tantissimi followers. Sono ben 1,1 milioni quelli che stanno sui social per essere costantemente aggiornate sulle ultime e sulle notizie relative alla coppia di cantanti che da anni calca diversi palchi. Sorelle gemelle, praticamente uguali, una biondissima e l’altra bruna, Le Donatella stanno facendo davvero bene negli ultimi anni e potranno fare ancora meglio in questo 2020 da poco cominciato.

Diverse apparizioni, tante ospitate e parecchia fama. Oggi, però, soltanto oggi, loro due fanno parlare di sé con una fotografia a dir poco incredibile. Le gemelle stanno diventando un vero e proprio trend sui social networks per questa immagine senza paragoni.

Le Donatella in bagno, niente sotto l’accappatoio aperto – VIDEO

Le Donatella stanno facendo parlare di sé ed anche parecchio. Non per l’ultimo capo di moda indossato o per un disco, ma per un’immagine da capogiro. Come si vede sul loro profilo Instagram ufficiale infatti, le gemelle hanno da poco smesso di lavarsi, insieme. Giulia Provvedi, la più peperina tra le due, tiene con la mano destra il cellulare con il quale scatta il selfie. Vicino spunta ovviamente la più calma e bruna Silvia, che però vince la sua timidezza con una linguaccia in primo piano. Come si vede nell’immagine, le due sono in accappatoio. La scollatura poi rivela anche troppo: sotto non hanno niente.

