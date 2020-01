Francesca Barra è ricoverata in ospedale e con un post su Instagram aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute

Problemi di salute per Francesca Barra. La giornalista e conduttrice televisiva ieri ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in un letto di ospedale. La 41enne è stata ricoverata al Niguarda di Milano ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. L’apprensione dei suoi followers, però, è stata attenuata dalla frase della Barra, che ha scritto nella foto: “Intervento Ok“.

Francesca Barra ricoverata in ospedale: la giornalista rassicura i fan sulle sue condizioni

Francesca Barra sta bene, dunque. La giornalista di Matera, che nel recente passato si è candidata con il Partito Democratico alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, non ha specificato quale sia stato il suo problema di salute, ma ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi seguaci sulla piattaforma social e indirettamente anche gli organi di informazione.

Nel post Francesca, in modo ironico, racconta la voglia di tornare alla vita di tutti i giorni: “Branco e la sfiga che prospetti alla bilancia… non vi temo! Ho detto ai dottori che devo tornare da Piero Chiambretti a ‘La Repubblica delle donne’ mercoledì. Me lo concedono se mi mette un lettino stile Amanda Lear sul palco“.

Chi è Francesca Barra: scrittrice, giornalista, conduttrice e politica

Francesca Barra è nata a Polidoro, in provincia di Matera, nel 1978. Laureata in Scienze della comunicazione all’Università LUMSA di Roma, è stata inviata per il Cristina Parodi Live su La7 e per La vita in diretta su Rai Uno. Successivamente ha lavorato in vari programmi televisivi politici, come Matrix, Omnibus, In Onda, e in radio.

Una parentesi calcistica anche a Tiki Taka, lo show di Pierluigi Pardo su Italia Uno, poi quella politica con la candidatura alla Camera dei deputati nel 2018. Dal 2017 è sposata con l’attore Claudio Santamaria ed ha tre figli avuti dalla relazione con Marcello Morfino.