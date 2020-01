La prima eclissi lunare del 2020 ci sarà proprio stasera, 10 gennaio. Il nostro satellite apparirà come velato

L’eclissi lunare è un fenomeno ottico dovuto al fatto che la Luna transita solo ed esclusivamente per la penombra della Terra. E’ di certo meno appariscente rispetto all’eclissi lunare totale in cui la Luna ed il Sole si allineano a tal punto da far apparire il nostro satellite rosso. L’ultima eclissi penombrale totale ha avuto luogo il 9 febbraio 2009, le prossime fino al 2027 saranno tutte parziali, fino a raggiungere nuovamente quella totale.

L’ultima eclissi penombrale parziale si è verificata il 16 luglio 2019, mentre la prossima si prevede per il 5 giugno 2020.

Dove e quando vedere l’eclissi lunare

L’eclissi lunare di stasera 10 gennaio, durerà quattro ore: comincerà alle 18:07, culminando alle 20:10 e terminando alle 22:10. Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani, spiega all’ANSA: “La Luna piena sorgerà quasi in contemporanea al tramonto del Sole, chi vuole potrà dedicare tutta la serata all’osservazione: poco prima delle 17,00 si vedrà tramontare il Sole a Ovest, mentre nella parte opposta dell’orizzonte, a Est, si potrà vedere il sorgere della Luna. In quel momento sarà una normale Luna piena. Poco più di un’ora dal suo sorgere vedremo cominciare l’eclissi di penombra”.

E’ risaputo che per osservare il cielo al meglio, bisognerebbe stare in un posto quanto più lontano dalle luci della città. Ma per i più pigri, non temete: si potrà seguire la diretta sul sito Virtual Telescope Project 2.0, a partire dalle 17:00.