Classifica social in Serie A: la Juventus stravince anche nel mondo web. Divario imbarazzante, infatti, tra la Vecchia Signora e gli altri club del campionato italiano. Di seguito i numeri.

La Juventus domina a 360° nel calcio italiano, anche sul fronte social network. Il risultato emerge da un’analisi approfondita realizzata da Sensemakers, la quale evidenzia come il club bianconero sia il padrone incontrastato anche sui risultati e nelle interazioni che arrivano dal mondo virtuale.

Classifica social Serie A

Ma non è solo un semplice supremazia. E’ quasi un monopolio. Il divario Vecchia Signora e il resto d’Italia, infatti, è abissale e basta vedere il confronto impietoso con la seconda classifica per comprenderlo subito. Per esempio sono mediamente 79 milioni le interazioni per la Juventus, mentre soltanto 18.5 milioni per l’Inter che fa da vice-capolista. Idem sul fronte delle visualizzazioni dei video: 85.6 milioni per i piemontesi, 12.5 per i lombardi.

Sul gradino più basso del podio c’è il Milan, il quale, nonostante la crisi storica, fa comunque ancora leva sul suo storico blasone e quasi si avvicina ai cugini per quanto riguarda le interazioni raggiungendo un picco di 16 milioni. Distacco netto invece per le immagini interattive: appena 7.5 rispetto ai 12.5 interisti e il mega dato juventino. Andando poi nello specifico con i migliori post della Juventus, vediamo numeri sensazionali.