Calciomercato Napoli, arriva la doppia richiesta di Gennaro Gattuso su mercato. Il tecnico è uscito allo scoperto e ha chiesto due rinforzi ben precisi.

Gennaro Gattuso chiama due acquisti per il suo Napoli. Velatamente ma pubblicamente. Intervenuto quest’oggi in conferenza stampa per Lazio-Napoli di domani sera, il tecnico degli azzurri si è espresso anche su cosa gli servirebbe per trovare quanto prima la quadratura del cerchio.

Calciomercato Napoli, la doppia richiesta di Gattuso

Su una domanda sul centrocampo, Rino si è espresso così: “L’ho detto sin dal primo giorno: a me piace lavorare con le coppie. Considerando che giochiamo a tre, oggi abbiamo solo quattro centrocampisti più Gaetano che si sta adattando”. Da lì l’affondo: “Facendoci due calcoli dunque, mancano due centrocampisti“.

Ma l’allenatore ha anche evidenziato che: “Con il direttore e il presidente parlo tutti i giorni, oggi i giocatori devono essere funzionali alla nostra filosofia di gioco. C’è un confronto costante con loro, si parla continuamente e stiamo lavorando anche in tal senso”.

Ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha di fatto già accontentato il proprio allenatore. Preso già il regista Diego Demme dal Lipsia per 12 milioni di euro, il club ha anche accelerato per Stanislav Lobotka proprio mentre il tecnico era impegnato in conferenza stampa.

Il centrocampista del Celta Vigo, nemmeno convocato per la prossima partita in Liga, sarà infatti il secondo acquisto partenopeo in questa sessione invernale. La conferma definitiva è arrivata poco fa da SkySport: è tutto fatto per l’approdo del giocatore all’ombra del Vesuvio e affare da 20 milioni più bonus. Domani le visite mediche.