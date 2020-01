Calciomercato Milan, dopo Zlatan Ibrahimovic segue un altro colpo in attacco: secondo le ultimissime indiscrezioni, c’è già il sì del giocatore pronto a sbarcare in rossonero.

E’ Matteo Politano il nuovo grande obiettivo del Milan per gennaio. Un Diavolo disperato bussa così alla porta dei ‘nemici’ dell’Inter per uscire dalla crisi. Preso Zlatan Ibrahimovic, l’obiettivo ora è affiancargli un assist-man e ridisegnare l’intero reparto avanzato attualmente quintultimo per gol realizzati.

Calciomercato Milan, via Piatek per Politano

La società è disposta a prenderlo anche al costo di Krzysztof Piatek. Anzi, come rivelano i principali quotidiani oggi in edicola, è in realtà proprio il bomber polacco la chiave di svolta per l’affare. Vendere l’ex Genoa e dirottare il tesoretto sul fantasista ex Sassuolo: sarebbe questa la strategia del club rossonero.

Anche perché sembrerebbe già sfumata l’ipotesi di scambio con Frank Kessie. Le dirigenze avevano valutato per qualche ora la possibilità di uno scambio di prestiti tra le parti, ma Giuseppe Marotta ha fatto dietrofront e pretende solo cash per l’attaccante. 26 milioni di euro, è questa la precisa richiesta del dirigente nerazzurro.

L’assist vincente arriverebbe sempre da un’interista, ovvero José Mourinho. Perché l’attuale tecnico del Tottenham, con l’infortunio di Harry Kane, ha fatto proprio il nome Piatek come sostituto da qui fino a fine stagione. Così ecco che sarebbe in arrivo una proposta da oltre 30 milioni dalla Premier League, il che permetterebbe appunto di ‘girare’ poi la cifra a Suning. Politano, nel frattempo, ha già dato massima disponibilità al Milan.