Clamorosa bomba di calciomercato: il Milan sta per cedere il suo attaccante in Inghilterra. Tutte le ultime

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha portato sicuramente una nuova aria di entusiasmo all’ambiente rossonero, anche se questo non si è tramutato immediatamente in risultati positivi sul campo. Ma lo svedese in rosa, con il suo carattere, la sua personalità e leadership tecnica, comporta inevitabilmente delle scelte, soprattutto nel reparto avanzato. Proprio per questo in questi giorni si sta parlando sempre più insistentemente del futuro di Krzysztof Piatek, sempre più vicino alla cessione.

Calciomercato Milan, Piatek verso la Premier League: le ultime

Dopo un solo anno, dunque, potrebbe già essere arrivata al capolinea l’avventura del bomber polacco con la maglia del Milan. Acquistato nel gennaio 2019 dal Genoa per 35 milioni di euro più bonus, Piatek si è integrato benissimo inizialmente nel club rossonero, arrivando a segnare 30 gol a fine stagione in totale. Il nuovo campionato, però, non è stato molto fortunato per il ‘Pistolero’, sia a livello personale che collettivo: solo 4 reti (di cui 3 su rigore) e molti passaggi a vuoto.

Dall’Inghilterra arriva la notizia di un forte interessamento del Tottenham, allenato da poche settimane da Josè Mourinho, che dovrà fare a meno di Harry Kane fino ad aprile per un brutto infortunio. Secondo quanto riportato dal tabloid ‘The Sun‘ gli Spurs farebbero sul serio, offrendo sul piatto 28 milioni più 5 di bonus e un contratto di tre anni e mezzo per il giocatore.

Milan, Piatek verso l’addio: i numeri del bomber polacco in rossonero

Secondo il giornale inglese, i due club avrebbero già trovato l’intesa ed il trasferimento di Piatek a Londra potrebbe già concretizzarsi entro le prossime 48 ore. Il Tottenham, infatti, avrebbe già stabilito la data per le visite mediche. Con la maglia del Milan l’ex Genoa ha disputato 39 gare tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 15 gol, di cui 11 solamente nella seconda parte della scorsa stagione. Con l’arrivo di Ibrahimovic verosimilmente gli spazi per lui si ridurranno ed il Milan tenta di ricavare quanto più possibile da un calciatore giovane e appetibile sul mercato.