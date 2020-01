Calciomercato Fiorentina: mancavano soltanto le visite mediche e la firma sul contratto e adesso è ufficiale. Beppe Iachini ha una carta in più per l’attacco.

Mercato Fiorentina: non è stata una trattativa lampo, ma i viola l’hanno chiusa in temop relativamente brevi. E pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale che tutti i tifosi aspettavano. Patrick Cutrone torna in Serie A e lo farà con la maglia dei viola dopo aver assaggiato la massima serie con il Milan.

Il giovane attaccante scuola rossonera ha sostenuto e superato le visite mediche ma soprattutto ha firmato il nuovo contratto. Dopo solo sei mesi quindi lascia la Premier League e il Wolverhampton per ritrovare il suo ambiente naturale. La formula è quella del prestito biennale oneroso (quindi fino a giugno 2021) per 3 milioni di euro. L’obbligo di riscatto è fissato in 15 milioni, ,ma esiste una clausola che prevede il ‘diritto di recompra’ da parte del club inglese (18 milioni). Entro i cinque giorni successivi i viola avranno la possibilità di controriscatto fissato in 19 milioni.

Cutrone non incontrerà subito la stampa, ma in compenso sarà a dispisizione di Iachini per i primi allenamenti con il nuovo club. Il posto in rosa glie lo farà quasi sicuramente Pedro. L’attaccante brasiliano in questi mesi ha trovato poco spazio e non ha covinto nessuno. Tornerà in patria, probabilmente al Gremio per una cifra vicina agli 11 milioni di euro.

Patrick Cutrone arriva a Firenze, Federico Chiesa a giugno partirà



Appena il tempo di godersi l’arrivo di Cutrone e i tifosi della Fiorentina devono cominciare a pensqare di dire addio al loro campione. Oggi infatti per la prima volta da quando è presidente Rocco Commisso ha aperto alla possibilità di una cessione clamorosa. Federico Chiesa la prossima estate potrebbe realmente lasciare Firenze.

Il patron viola è stato sufficientemente chiaro: “Se vorrà andare via e se arriverà un’offerta giusta, forse partirà anche se mi dispiacerebbe”. Un’ammissione figlia degli ultimi incontri tra la proprietà e il manager dell’attaccante, suo padre Enrico che in Serie A ha scritto pagine importanti.

Offerta giusta significa non meno di 55 milioni di euro, possibilmente 60. Quello su cui punta la proprietà che può essere anche disposta al sacrificio ma deve valerne la pena. Su Chiesa c’è sicuramente l’attenzione della Juventus ma anche dell’Inter e altre in estate potrebbero aggiungersi. Per adesso però il 25 in viola non si muoverà.

